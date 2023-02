Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CNP Assurances: résultat net pdg en hausse de 25% en 2022 information fournie par Cercle Finance • 20/02/2023 à 09:57









(CercleFinance.com) - CNP Assurances publie un chiffre d'affaires de 36 milliards d'euros au titre de l'exercice 2022, en hausse de 13,7 % par rapport en 2021, porté par l'acquisition des filiales italiennes en Europe hors France (+ 78 %) et par le dynamisme commercial de ses activités en Amérique latine (+ 14.9 %).



A périmètre et change constants (pcc), le chiffre d'affaires accuse cependant un recul de 3,6 % par rapport au précédent exercice.



Le produit net d'assurance (PNA) atteint 3,8 milliards d'euros, en progression de +9.6 % à pcc par rapport à la même période douze mois plus tôt.



Enfin, le résultat brut d'exploitation ressort à 3,5 milliards d'euros, en hausse de 6,6 % à pcc, tandis que le résultat net part du groupe s'établit à 1,9 milliard d'euros, en hausse de 25%.



' ' CNP Assurances a enregistré une forte progression de son résultat sous l'impulsion de sa stratégie de développement à l'international et de son adaptation remarquable au contexte de taux ', souligne Stephane Dedeyan, directeur général de CNP Assurances.





