CNP Assurances : résultat net part du Groupe de 308ME (+2,9%)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe atteint 7,9 MdE, en croissance de 14,6 % (+21,8 % à périmètre et change constants). Il profite d'un ' rebond de l'activité épargne / retraite notamment portée par le Brésil et le haut de gamme en France ' indique le groupe. En France, le chiffre d'affaires s'établit à 5,2 MdE, en hausse de 23,8 %. En Europe hors France, le chiffre d'affaires atteint 1,2 MdE, en hausse de 1,2 %. La valeur des affaires nouvelles (VAN) du Groupe s'élève à 88 ME, en hausse de 30 % à change constant. Le produit net d'assurance (PNA) s'établit à 697 ME en baisse de 2,7 % (+6,7 % à périmètre et change constants). Le résultat net part du Groupe (RNPG) est de 308 ME en hausse de +2,9% (+5,6 % à périmètre et change constants).

Valeurs associées CNP ASSURANCES Euronext Paris +2.23%