CNP Assurances : remontée vers le 'gap' des 11,6E

(CercleFinance.com) - CNP Assurances figure dans le peloton de tête du SBF120, retrouvant ainsi, à 10,7E, son niveau d'avant sa chute du 19 juin. Une poursuite de cette dynamique pourrait conduire le titre vers un recouvrement du petit 'gap' laissé ouvert le 11 juin sous les 11,58E.

Valeurs associées CNP ASSURANCES Euronext Paris +5.96%