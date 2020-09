Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CNP Assurances : précisions pour le projet Engie avec Suez Cercle Finance • 16/09/2020 à 16:32









(CercleFinance.com) - CNP Assurances indique 'ne pas être partie prenante d'aucune discussion en cours pour ce qui concerne le projet de cession des parts d'Engie dans le capital de Suez'. Cette déclaration fait suite aux récentes déclarations de Thierry Déau, président de Meridiam, dans la presse. ' CNP Assurances est un investisseur institutionnel très actif dans le secteur des infrastructures, notamment en equity, en France. CNP Assurances travaille avec Meridiam depuis de nombreuses années ' indique le groupe.

Valeurs associées CNP ASSURANCES Euronext Paris +1.40%