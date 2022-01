Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CNP Assurances: placement d'une émission subordonnée Tier 3 information fournie par Cercle Finance • 24/01/2022 à 07:08









(CercleFinance.com) - CNP Assurances annonce avoir finalisé avec succès sa première émission subordonnée Tier 3 de l'année pour un montant de 500 millions d'euros. Il s'agit d'obligations de maturité sept ans portant intérêt au taux fixe de 1,25% jusqu'au 27 janvier 2029.



L'obligation a été placée auprès de plus de 90 investisseurs, et sursouscrite plus de 2,2 fois avec un carnet d'ordres total de 1,1 milliard d'euros 'témoignant de la confiance des investisseurs dans la solidité financière de CNP Assurances'.



'Cette émission permet au groupe CNP Assurances de préparer les prochaines arrivées à échéance obligataires tout en conservant une flexibilité financière d'émissions de dettes subordonnées', explique l'assureur.





