CNP Assurances : performe en matière d'égalité femmes-hommes

(CercleFinance.com) - CNP Assurances annonce ce jour obtenir, pour la 2e année consécutive, une note de 99/100 en matière d'égalité salariale femmes-hommes. 'CNP Assurances témoigne une nouvelle fois de sa maturité en matière d'égalité professionnelle. L'entreprise obtient la note maximale sur quatre des cinq indicateurs de l'index : taux d'augmentations individuelles et de promotions entre les femmes et les hommes, pourcentage des salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé de maternité, répartition femmes-hommes des dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations', explique le groupe. Rappelons que depuis le 1er mars 2019, les entreprises françaises de plus de 1.000 salariés doivent publier chaque année un index de l'égalité femmes-hommes.

