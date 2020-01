Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CNP assurances : participe à la levée de fonds de Lydia Cercle Finance • 15/01/2020 à 17:40









(CercleFinance.com) - CNP Assurances participe à la nouvelle levée de fonds de Lydia. Le leader français du paiement mobile vient de réaliser un nouveau tour de table de 40 millions d'euros mené par le conglomérat technologique chinois Tencent. Les actionnaires historiques Open CNP by CNP Assurances, XAnge et New Alpha ont aussi participé à l'opération. La startup prévoit d'utiliser ces fonds pour déployer son modèle de plate-forme à grande échelle à travers l'Europe. ' Forte d'une base d'utilisateurs de 3 millions de personnes, l'entreprise a récemment étendu son offre pour proposer une large gamme de services financiers au sein d'une interface mobile unique ' indique le groupe.

