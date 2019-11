Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CNP Assurances : participe à l'Alliance Net-Zero Asset Owner Cercle Finance • 27/11/2019 à 14:52









(CercleFinance.com) - CNP Assurances annonce figurer parmi les premiers investisseurs institutionnels français à adhérer à l'Alliance Net-Zero Asset Owner, initiative soutenue par les Nations Unies pour la mise en oeuvre de l'Accord de Paris sur le climat. L'alliance rassemble les assureurs et fonds de pension qui s'engagent sur la neutralité carbone de leur portefeuille d'investissements d'ici 2050, pour contribuer à limiter à 1,5°C le réchauffement de la température. Dans ce cadre, ses membres tiendront compte de l'avancée des connaissances scientifiques disponibles et rendront compte régulièrement des progrès accomplis en fixant des objectifs intermédiaires tous les cinq ans.

Valeurs associées CNP ASSURANCES Euronext Paris +1.60%