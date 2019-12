Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CNP Assurances : partenariat entre Lyfe et Sénèque Cercle Finance • 10/12/2019 à 14:20









(CercleFinance.com) - CNP Assurances annonce un nouveau partenariat entre Lyfe, sa plateforme digitale de santé, et Sénèque, service de mise en relation avec un opticien, pour proposer gratuitement un nouveau service aux 1.755.000 bénéficiaires de Lyfe. 'Sénèque permet d'obtenir le meilleur rapport qualité/prix pour ses lunettes et de réduire en moyenne de 20 à 25% sa facture en comparant, sur la base d'un projet de soin optique, les devis des opticiens référencés par la plate-forme', explique l'assureur.

