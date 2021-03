CNP ASSURANCES officialise l'acquisition des activités d'assurance vie italiennes d'AVIVA

A l'issue de la transaction, CNP Assurances se positionnerait comme le cinquième assureur sur le marché italien de l'assurance vie. Sa part de marché doublerait ainsi et atteindrait près de 6% en terme de chiffre d'affaires.

Cette opération permettrait également de renforcer le partenariat entre CNP Assurances et UniCredit S.p.A au travers de Aviva S.p.A, complétant leur partenariat existant au travers de la société CNP UniCredit Vita S.p.A.

Le prix d'acquisition s'élève à 543 millions d'euros et sera financé par CNP Assurances sur ses ressources propres. L'impact estimé sur le taux de couverture du SCR du groupe est de 6 points de pourcentage environ.

(AOF) - C'est officiel: CNP Assurances a annoncé ce matin la signature d'un accord pour l'acquisition d'activités d'assurance vie italiennes d'Aviva. L'assureur français doublerait ainsi sa part de marché en Italie. Le périmètre de la transaction comprend 51% de la société d'assurance vie Aviva S.p.A codétenue à 49% par UniCredit ; et 100% d'Aviva Life S.p.A, société d'assurance vie, ainsi que la société de services opérationnels Aviva Italia Servizi S.c.a.r.l sur laquelle s'appuient les deux sociétés d'assurances.

