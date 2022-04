Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CNP Assurances: note de dette RT1 relevée chez Moody's information fournie par Cercle Finance • 11/04/2022 à 09:05









(CercleFinance.com) - CNP Assurances annonce le rehaussement de la notation de sa dette RT1 (Restricted Tiers 1) de 'Baa3' à 'Baa2', la solidité financière du groupe ('A1') et sa perspective 'stable' demeurant inchangées.



Le changement de méthodologie de l'agence sur la dette RT1, basé également sur un niveau d'équilibre du ratio de solvabilité 2 sur le long terme dans un scénario hors stress, a permis le relèvement d'un cran de cette note.



'Cette évaluation par l'une des agences de notation de premier plan reflète une nouvelle fois l'excellente qualité de signature du groupe', commente Stéphane Dedeyan, directeur général de CNP Assurances.





Valeurs associées CNP ASSURANCES Euronext Paris 0.00%