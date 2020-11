Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CNP Assurances-Niveau d'activité élevé au T3, impact de la crise limité Reuters • 19/11/2020 à 07:51









PARIS, 19 novembre (Reuters) - CNP Assurances a dit jeudi avoir enregistré un niveau d'activité "très élevé" au troisième trimestre, en particulier au Brésil, ce qui lui a permis de limiter l'impact de la crise sanitaire sur ses résultats. A fin septembre, l'impact sur le chiffre d'affaires du groupe d'assurances de la crise liée au COVID-19 était de 3,5 milliards d'euros, dont 2,4 milliards d'euros en France. Le chiffre d'affaires de CNP Assurances s'élève à 18,6 milliards d'euros sur neuf mois, en baisse de 25,7% sur un an. Le résultat net part du groupe ressort à 918 millions d'euros sur la période, en baisse de 7%. (Blandine Hénault)

