Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CNP Assurances: Moody's confirme la notation de solidité information fournie par Cercle Finance • 31/05/2022 à 18:05









(CercleFinance.com) - L'agence de notation Moody's a confirmé le 30 mai 2022 la notation de solidité financière de CNP Assurances, ainsi que celle des titres subordonnés émis par le Groupe.



Moody's attribue à CNP Assurances la notation de solidité financière A1 (perspective stable).



Moody's souligne ' la très forte position du Groupe sur le marché français de l'assurance vie, un profil de risque de passif limité attesté par le faible taux moyen garanti sur ses produits d'épargne traditionnelle et un niveau de rentabilité très stable '.





Valeurs associées CNP ASSURANCES Euronext Paris 0.00%