CNP Assurances : les semestriels tirés par l'international

(CercleFinance.com) - CNP Assurances a annoncé mercredi avoir profité du dynamisme commercial de ses activités internationales, en particulier au Brésil et en Italie, pour dégager des résultats semestriels en hausse. Le spécialiste de l'assurance de personnes, aujourd'hui présent dans 19 pays, indique avoir dégagé un résultat net part du groupe de 690 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, soit une progression de 9,7% en rythme annuel. A 16,3 milliards d'euros, son chiffre d'affaires semestriel ressort lui en hausse de 46,9% à périmètre et change constants, essentiellement sous l'effet de la progression de ses activités d'épargne et retraite en Europe hors France et en Amérique Latine. Au Brésil, son deuxième marché derrière la France, l'activité a bondi de 65,5% en données comparables pour représenter près de trois milliards d'euros. L'Italie, le troisième marché du groupe, ressort en hausse de plus de 33% à 1,9 milliards. En France, la filiale de La Banque Postale dit rester 6% en-dessous du niveau de collecte atteint en 2019, mais évoque une amélioration 'très significative' de son business mix. Le titre CNP - coté à la Bourse de Paris depuis 1998 - évoluait peu mercredi matin (+0,2%) suite à la parution de ces chiffres.

Valeurs associées CNP ASSURANCES Euronext Paris -0.17%