Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CNP Assurances : les actionnaires adoptent le dividende Cercle Finance • 16/04/2021 à 17:56









(CercleFinance.com) - CNP Assurances annonce que son assemblée générale ordinaire et extraordinaire s'est tenue ce jour hors de la présence physique des actionnaires. Stéphane Dedeyan a pris ses nouvelles fonctions de directeur général de CNP Assurances à l'issue de la réunion, succédant à Antoine Lissowski qui a fait valoir ses droits à la retraite. Le mandat de présidente du conseil d'administration de Véronique Weill a aussi été renouvelé à l'issue de l'assemblée générale. Les actionnaires ont également décidé du paiement d'un dividende de 1,57 euro par action. L'ensemble des résolutions a d'ailleurs été adopté par les actionnaires, précise CNP Assurances.

Valeurs associées CNP ASSURANCES Euronext Paris +1.62%