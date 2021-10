Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CNP Assurances : le titre s'envole après l'offre de LBP information fournie par Cercle Finance • 28/10/2021 à 09:57









Le titre gagne près de 35% ce matin alors que la Banque Postale (LBP), qui détient 62,8% du capital de CNP Assurances, annonce son intention d'acquérir les actions de CNP Assurances détenues par le groupe BPCE (16.1% du capital). (crédit : L. Grassin) (CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 35% ce matin alors que la Banque Postale (LBP), qui détient 62,8% du capital de CNP Assurances, annonce son intention d'acquérir les actions de CNP Assurances détenues par le groupe BPCE (16.1% du capital). Le groupe souhaite déposer auprès de l'AMF une offre publique d'achat simplifiée pour les actionnaires minoritaires de CNP Assurances au prix de 21,9 E par action et vise le retrait obligatoire de la cote. LBP et BPCE souhaitent également prolonger avec CNP Assurances le partenariat industriel en épargne et prévoyance, actuellement en vigueur jusqu'en 2030, qui serait porté jusqu'en 2035. ' En cas d'obtention des autorisations nécessaires, LBP rachèterait ainsi le bloc de 16.1% du capital de CNP Assurances actuellement détenu par BPCE et lancerait une offre publique d'achat simplifiée pour les actionnaires minoritaires auprès de l'AMF, le flottant représentant 21.1% du capital de CNP Assurances ' précisent les analystes d'Oddo. Le bureau d'analyses relève son objectif de cours à 21.9 E et confirme son conseil de Surperformance (soit le prix de l'offre prévue par LBP) contre notre valorisation fondamentale précédente (hors prime spéculative) de 17 E. ' Le prix proposé, offre une prime attractive de 36% sur le dernier cours de Bourse du titre, qui avait, par ailleurs, fortement progressé ces dernières semaines ' indique Oddo.

Valeurs associées CNP ASSURANCES Euronext Paris +34.99%