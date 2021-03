Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CNP Assurances : le titre progresse, un broker à l'achat Cercle Finance • 10/03/2021 à 10:45









(CercleFinance.com) - L'action CNP Assurances signe mercredi l'une des plus fortes hausses de l'indice SBF 120 à la faveur d'une note de Berenberg, qui estime que le titre de l'assureur français dispose encore d'un potentiel de hausse malgré sa vive progression depuis le début de l'année. Berenberg relève en conséquence sa recommandation sur la valeur de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 16,5 euros à 21,4 euros. Dans sa note, Berenberg explique que le cours de l'action CNP bénéficie de la décision de ne plus privilégier la croissance de l'activité pour se concentrer sur la transformation du portefeuille existant dans l'assurance-vie en France, un changement qu'il juge 'stratégique'. Vers 10h30, le titre avançait de 1,9% dans des volumes plutôt fournis. L'indice SBF 120 progressait au même moment de 0,5%. Depuis le début de l'année, l'action CNP affiche un gain de plus de 25%.

Valeurs associées CNP ASSURANCES Euronext Paris +1.23%