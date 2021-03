Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CNP Assurances : le titre progresse après Moody's Cercle Finance • 29/03/2021 à 09:51









(CercleFinance.com) - L'action CNP Assurances s'inscrit en légère hausse lundi matin à la Bourse de Paris, alors que l'agence de notation Moody's a réaffirmé vendredi la notation de solidité financière de l'assureur. A 9h45, le titre gagne 0,3%, contre une progression de 0,1% pour l'indice SBF 120. Dans un communiqué publié ce matin, CNP indique que Moody's a confirmé sa note 'A1', avec une perspective 'stable', ainsi que celle des titres subordonnés émis par le groupe en dépit d'un contexte de crise sanitaire et financière jugé 'sans précédent'. CNP note que Moody's met notamment en évidence, dans sa note parue vendredi, 'la forte position de marché du groupe, soutenue par des accords de distribution exclusive à long terme avec ses principaux partenaires bancaires'. L'agence souligne par ailleurs son 'profil de risque de passif limité, attesté par le faible taux moyen garanti sur ses produits d'assurance vie français', ajoute CNP. Seul bémol, Moody's estime que la faiblesse des taux d'intérêt ces dernières années constitue également un facteur défavorable ('headwind') pour le groupe en termes de rentabilité, comme pour le reste du secteur de l'assurance-vie en général.

Valeurs associées CNP ASSURANCES Euronext Paris +0.37%