CNP Assurances: le conseil d'administration évolue

(CercleFinance.com) - CNP Assurances fait savoir que la composition de son conseil d'administration évolue.



Ainsi, deux nouveaux administrateurs indépendants, Dario Moltrasio et Frédéric Tardy, sont nommés.



Nathalie Collin devient administratrice tandis que les mandats d'administratrices de Christiane Marcellier et Sonia de Demandolx sont renouvelés.



Dario Moltrasio dispose d'une expérience de 30 ans dans le domaine de l'assurance dont plus de la moitié dans des postes de direction au sein de Zurich Insurance. Il était directeur général et responsable des fonctions techniques vie de Zurich Investments Life jusqu'à février 2024.



Frédéric Tardy est General Manager Microsoft France. Il a dirigé pendant plus de 30 ans des sociétés dans le secteur de la banque et l'assurance en Europe, aux États Unis et en Asie.



Nathalie Collin est directrice générale adjointe, directrice de la branche Grand Public et numérique du Groupe La Poste depuis mars 2021.





