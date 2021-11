Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CNP Assurances : lancement d'Orange Concessions information fournie par Cercle Finance • 05/11/2021 à 12:47









(CercleFinance.com) - Orange, la Banque des Territoires, CNP Assurances et EDF Invest ont officialisé aujourd'hui le lancement d'Orange Concessions, une nouvelle société détenue à 50% par Orange et à 50% pour un consortium regroupant La Banque des Territoires (Caisse des Dépôts), CNP Assurances et EDF Invest. Orange Concessions regroupe 24 Réseaux d'Initiative Publique (RIP), représentant à terme plus de 4,5 millions de prises fibre, ce qui positionne cette structure comme 1er opérateur dans les territoires ruraux français. Orange Concessions accompagne les collectivités locales dans l'aménagement numérique de leur territoire et porte l'ambition de rendre la fibre accessible à tous dans les territoires ruraux.

