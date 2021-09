CNP Assurances : lance Olo, nouvel outil extranet sur-mesure

(CercleFinance.com) - CNP Assurance présente aujourd'hui Olo, un extranet co-construit sur-mesure avec et pour ses partenaires courtiers, et pensé pour faciliter le suivi commercial et le pilotage des contrats santé et prévoyance.

L'extranet Olo intègre également un outil d'aide à la vente pour le marché des TPE et PME, précise CNP Assurances.

100% digital, accessible via ordinateur et tablette, Olo permet de consulter le portefeuille clients, de suivre les contrats et saisines ou encore de prendre connaissance des actualités sectorielles ou de veille juridique.