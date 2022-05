Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CNP Assurances: l'OPAS démarre ce 2 mai information fournie par Cercle Finance • 02/05/2022 à 16:15









(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions CNP Assurances, déposée par Barclays Bank Ireland, BNP Paribas, Morgan Stanley Europe et Natixis, agissant pour le compte de La Banque Postale, est ouverte du 2 au 31 mai inclus.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, au prix de 20,90 euros par action, la totalité des 100.915.135 actions CNP Assurances non détenues par lui, représentant 14,70% du capital de cette compagnie.



Par ailleurs, il prend à sa charge, dans le cadre de la procédure semi-centralisée, les frais de négociation des actionnaires vendeurs à hauteur de 0,3% (hors taxes) du montant de l'ordre, dans la limite de 150 euros par dossier (incluant la TVA).





