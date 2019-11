Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CNP Assurances : hausse de 3,4% du résultat net à neuf mois Cercle Finance • 15/11/2019 à 07:43









(CercleFinance.com) - CNP Assurances publie un résultat net part du groupe en hausse de 3,4% à 987 millions d'euros et un résultat brut d'exploitation en croissance de 5,1% à 2.279 millions, au titre des neuf premiers mois de l'année. La compagnie d'assurances affiche une croissance de 5,4% de son chiffre d'affaires, à 25,9 milliards d'euros (+5,7% à périmètre et change constants), tirée en particulier par une progression de 23,1% en Amérique Latine. 'Les résultats et la situation financière de CNP Assurances confirment que l'évolution du modèle d'affaires en France et en Europe, qui atténue la sensibilité de l'entreprise à la baisse des taux, porte ses fruits', juge son directeur général Antoine Lissowski.

Valeurs associées CNP ASSURANCES Euronext Paris -1.37%