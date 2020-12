CNP ASSURANCES finalise son partenariat de distribution avec la banque publique brésilienne

(AOF) - CNP Assurances annonce que les opérations de closing prévues par le protocole d'accord signé le 29 août 2018, amendé le 19 septembre 2019 et courant jusqu'au 13 février 2046, avec la banque publique brésielienne Caixa Econômica Federal et la Caixa Seguridade, relatif à leur nouvel accord de distribution portant sur les produits de prévoyance, d'assurance emprunteur consommation et de retraite (vida, prestamista, previdência), ont été finalisées ce jour. CNP Assurances a versé un montant initial de 7 milliards de reals (environ 1,1 milliards d'euros).

Des mécanismes incitatifs à la surperformance sur les cinq premières années prendront la forme de versements complémentaires, plafonnés à 0,8 milliard de reals en part du Groupe en valeur au 31 décembre 2020. L'impact de l'opération sur le taux de couverture SCR Groupe est déjà intégré en totalité depuis le 30 septembre 2019.

Une nouvelle société d'assurance commune a été créée. Elle sera intégrée globalement dans le périmètre du groupe CNP Assurances. Les droits de vote seront répartis à hauteur de 51 % pour CNP Assurances et 49 % pour Caixa Seguridade, et les droits économiques à hauteur de 40 % pour CNP Assurances et 60 % pour Caixa Seguridade. Caixa Seguros Holding (CSH) a transféré à cette nouvelle société d'assurance commune les portefeuilles d'assurance afférents aux produits inclus dans le périmètre de l'accord.

AOF - EN SAVOIR PLUS