Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CNP Assurances: feu vert de l'UE pour une acquisition information fournie par Cercle Finance • 04/10/2022 à 15:43









(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir approuvé l'acquisition du contrôle exclusif de CNP Vita Assicura, société basée en Italie, par CNP Assurances, basée en France.



CVA est une compagnie d'assurance actuellement contrôlée conjointement par CNP et UniCredit S.p.A. fournissant des produits d'assurance vie en Italie.

CNP crée, fournit et gère des produits d'assurance à l'échelle mondiale. En Italie, CNP est principalement présente dans la fourniture de produits d'assurance vie.



La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence étant donné que CNP acquerra le contrôle exclusif de CVA, sur laquelle elle détient déjà un contrôle en commun.





Valeurs associées CNP ASSURANCES Euronext Paris 0.00%