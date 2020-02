Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CNP Assurances : évolutions au sein du comité exécutif Cercle Finance • 21/02/2020 à 15:30









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que deux membres du comité exécutif de CNP Assurances étendent leur périmètre d'activité suite au départ à la retraite de Yves Couturier, qui était directeur général adjoint et directeur des business units clientèles modèle ouvert et protection sociale et services. Thomas Chardonnel, directeur de la business unit partenariat BPCE depuis 2014, prend également en charge les activités retraite et assurance emprunteur Europe, dont la supervision des filiales CNP Santander, CNP Partners et CNP Caution. Il est membre du comité exécutif de CNP Assurances et, depuis mars 2019, président du conseil d'administration de CNP Santander. Olivier Guigné, directeur des investissements de CNP Assurances depuis 2018, étend son périmètre aux solutions patrimoniales de CNP Assurances. Olivier Guigné est directeur des investissements de CNP Assurances depuis 2018 et supervise, depuis février 2020, l'épargne patrimoniale. Il est membre du comité exécutif de CNP Assurances.

