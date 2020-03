Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CNP Assurances : évolution de l'actionnariat Cercle Finance • 05/03/2020 à 07:35









(CercleFinance.com) - CNP Assurances fait part d'échanges et transferts de titres réalisés entre l'Etat français, la Caisse des Dépôts, La Poste et La Banque Postale, dans le cadre de la constitution d'un grand pôle financier public annoncé fin août 2018. A l'issue de ces opérations, le capital de CNP Assurances se répartit entre La Banque Postale pour 62,13%, BPCE pour 16,11% et le flottant pour 21,76%. Un conseil d'administration de CNP Assurances, sous la présidence de Jean-Paul Faugère, s'est tenu mercredi. En conséquence de cette évolution du capital et au vu de la démission de l'Etat et des six administrateurs représentant la Caisse des Dépôts, le conseil a coopté six administrateurs proposés par La Banque Postale.

