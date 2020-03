Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CNP Assurances : dispositif de crise mis en place Cercle Finance • 19/03/2020 à 07:12









(CercleFinance.com) - Dans les conditions crées par le coronavirus, CNP Assurances annonce qu'un dispositif de fonctionnement de crise a été mis en place à tous les niveaux du groupe, tous ses collaborateurs étant en télétravail pour assurer une continuité intégrale de service. L'assureur ajoute que sa politique de gestion des risques a permis de constituer des plus-values latentes importantes, complétées par des couvertures actions, des risques de change et de taux d'intérêt, et qu'il a pu constituer un important volant de liquidité. 'Dans les circonstances de marché actuelles, le taux de couverture de la solvabilité de CNP Assurances demeure à un niveau élevé', affirme le groupe qui confirme sa proposition d'un dividende de 0,94 euro par action à mettre en paiement le 27 avril.

Valeurs associées CNP ASSURANCES Euronext Paris +11.77%