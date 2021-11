Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CNP Assurances : désignation d'un expert indépendant information fournie par Cercle Finance • 18/11/2021 à 17:56









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la désignation du cabinet Ledouble en qualité d'expert indépendant appelé à se prononcer sur les conditions financières du projet d'offre publique simplifiée, suivi d'un retrait obligatoire qui serait déposé par La Banque Postale sur les actions CNP Assurances. L'expert indépendant aura pour mission d'établir un rapport sur les conditions financières du projet d'offre publique d'achat simplifiée, suivi d'un retrait obligatoire si les conditions de mise en oeuvre sont réunies, qui serait déposé par La Banque Postale à la suite de l'acquisition de la participation du Groupe BPCE dans CNP Assurances. ' Le Conseil d'administration se réunira le moment venu, connaissance prise du rapport de l'expert indépendant, pour émettre un avis motivé sur le projet d'offre publique qui serait déposé ' indique le groupe.

Valeurs associées CNP ASSURANCES Euronext Paris -0.19%