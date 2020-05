Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CNP Assurances-CA et résultats en baisse au T1 avec la crise sanitaire Reuters • 15/05/2020 à 08:05









PARIS, 15 mai (Reuters) - CNP Assurances CNPP.PA a fait état vendredi d'une baisse de son chiffre d'affaires et de ses résultats au premier trimestre, pénalisés par la crise sanitaire et par les forts mouvements sur les marchés financiers observés sur la période. Les revenus du groupe ont reculé de 17% à 6,9 milliards d'euros et le résultat brut d'exploitation a baissé de 3% à 621 millions d'euros. En raison de la crise liée au coronavirus, le groupe a pris des mesures commerciales exceptionnelles extracontractuelles, avec notamment la prise en charge des indemnités journalières des personnes fragiles et des gardes d'enfants, pour un impact négatif estimé au premier trimestre à 23 millions d'euros. Cet impact négatif a depuis été porté à 50 millions d'euros, a précisé le groupe. CNP Assurances a aussi participé au fonds de solidarité mis en place par les pouvoirs publics en faveur des TPE et des indépendants, pour 12 millions d'euros à fin mars. Cette participation a été depuis augmentée pour atteindre 24 millions d'euros. Les mouvements de marchés financiers ont aussi pesé sur l'activité de l'assureur-vie, ainsi que sur le taux de couverture du SCR, indicateur de solvabilité, tombé à 218% fin mars contre 227% fin 2019. (Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées CNP ASSURANCES Euronext Paris 0.00%