CNP Assurances : baisse de 4% du résultat net annuel

(CercleFinance.com) - CNP Assurances publie un résultat net part du groupe en baisse de 4,4% (-2,1% à change constant) à 1,35 milliard d'euros et un résultat brut d'exploitation en recul de 14% (-5,7% à change constant) à 2,61 milliards, au titre de l'année écoulée. A 27 milliards d'euros, le chiffre d'affaires a baissé de 17,3% (-11,5% à change constant), avec une collecte nette positive de 5,9 milliards pour les contrats en UC (unités de compte) et négative de 7,2 milliards pour les contrats en euro au niveau du groupe. Le conseil d'administration propose un paiement de dividende à 1,57 euro par action, dont 0,77 euro de dividende régulier et 0,80 euro de dividende exceptionnel, soit 40% de taux de distribution sur les années 2019 et 2020.

Valeurs associées CNP ASSURANCES Euronext Paris +4.28%