CNP Assurances: avis favorable du conseil d'administration à l'OPA de La Banque Postale

(AOF) - Le conseil d’administration de CNP Assurances s’est réuni ce jour afin de rendre son avis motivé sur l’offre publique d’achat simplifiée initiée par La Banque Postale (LBP) visant les actions de CNP Assurances qu’elle ne détient pas au prix de 21,90 euros par action (dividende attaché). Celui-ci recommande, à l'unanimité moins une abstention, à ses actionnaires d'apporter leurs titres à l'offre de LBP, la jugeant équitable et dans l'intérêt de toutes les parties prenantes, que ce soit la société, les actionnaires ou les salariés.

L'Offre, le projet de note d'information et le projet de note en réponse restent soumis à l'examen de l'AMF qui appréciera leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires applicables, précise CNP Assurance.

Points clés

- Groupe d'assurances fondé en 1850, 7ème européen, 2 ème français et 3ème brésilien avec 48 millions d’assurés ;

- Activité de 27 Md€s apportée par les établissements partenaires : la Banque Postale (23,4 %), la BPCE (17,5 %), la Caixa Seguradora (20,7 %), Unicredit (12,2%), Santander Consumer Finance (2,8 %) et les réseaux indépendants en France (21,2 %) ;

- Modèle d'affaires fondé sur le multi-partenariat avec des acteurs bancaires et de l’économie sociale et sur le développement international ;

- Capital contrôlé à 62,84 % par la Banque Postale, en concert avec BPCE (16,11%), Véronique Weill présidant le conseil d'administration de 17 membres, Stéphane Dedeyan étant directeur général ;

- Vers une offre d’achat simplifié suivie d’un retrait de la cote, au prix de 21,9 € par action ;

- Bilan solide avec un taux de couverture des fonds propres de 216 % et une note A pour la dette.

Enjeux

- Stratégie de conquête des marchés de l’épargne retraite et salariale et de recherche de nouveaux partenariats en France et à l’international ;

- Stratégie d'innovation fondée sur des méthodes disruptives pour offrir des solutions sur mesures aux clients : partenariats digitaux et co-construction de nouveaux contrats avec les distributeurs / programme Open CNP, doté de 100 M€, accompagnant 12 start-ups dans l'e-santé, la fintech, l'assurtech, le cloud et les services BtoB, le groupe étant l’un des 50 plus grands investisseurs mondiaux en capital investissement / communauté en ligne You & US réservée aux clients / intrapreneuriat soutenu par l'incubateur de la CNP, assorti de hackathon ;

- Stratégie environnementale en 2 volets : optimiser l'empreinte environnementale des activités et orienter la relation client vers une économie décarbonée : neutralité carbone en 2050 pour la totalité du portefeuille, avec nouveaux objectifs plus ambitieux pour 2025 (pour les portefeuilles financiers et immobiliers et pour les producteurs d’électricité dont CNP est actionnaire ou créancier) / 88 % des actifs gérés avec des filtres ESG (exclusion des financements de 123 pays et des producteurs de pétrole & gaz bitumeux) / 20 Mds€ d'investissements « verts » d'ici 2023 (17 Mds€ en 2020) ;

- Visibilité des partenariats : jusqu'en 2024 avec Unicredit en Italie, 2036 avec la Banque Postale, 2030 avec la BPCE, 2046 avec le brésilien Caxia Economica Federal, 2034 avec Santander Insurance ;

- Retombée de l’accord signé avec la Banque postale brésilienne répliquant le modèle multi-partenariat.

Défis

- Actif net comptable de 26 € à comparer au cours de Bourse ;

- Attente de l’autorisation de l’AMF à l’OPA de BPCE et du lancement de l’OPA, attendue début 2022 ;

- Dans un contexte de taux bas, enrichissement de l’offre de contrats en unités de compte ;

- A fin septembre 2021, hausse de 47 % % des revenus et de 10 % du bénéfice net.

