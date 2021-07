Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CNP Assurances : augmente sa participation dans GRTgaz information fournie par Cercle Finance • 30/07/2021 à 11:00









(CercleFinance.com) - La Caisse des Dépôts et sa filiale CNP Assurances annoncent aujourd'hui la signature d'un accord engageant avec Engie pour l'acquisition d'une participation complémentaire de 11,5% au capital de GRTgaz, filiale d'Engie. L'opération sera réalisée via SIG, un véhicule d'investissement conjoint de la Caisse des Dépôts et de CNP Assurances. A son issue, le groupe Caisse des Dépôts détiendra 39% de GRTgaz, les 61% restants appartenant à Engie et aux salariés de GRTgaz. ' Le groupe Caisse des Dépôts est acteur de la transformation écologique et c'est pour accompagner cette transformation qu'il renforce sa coopération avec Engie en investissant davantage dans GRTgaz afin d'accélérer la diversification des énergies et se mettre ainsi rapidement dans les clous de la trajectoire de l'accord de Paris ', a commenté Eric Lombard, directeur général de la Caisse des Dépôts.

Valeurs associées CNP ASSURANCES Euronext Paris -2.32%