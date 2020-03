Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CNP Assurances : annulation de la proposition de dividendes Cercle Finance • 31/03/2020 à 07:20









(CercleFinance.com) - CNP Assurances annonce que son conseil d'administration a décidé de modifier l'ordre du jour de l'assemblée générale du 17 avril afin de proposer l'affectation de l'intégralité du résultat de 2019 en report à nouveau en lieu et place du versement d'un dividende. La compagnie d'assurances ajoute que son conseil évaluera régulièrement au cours des prochains mois si, et dans quelles conditions, une nouvelle assemblée générale pourrait statuer sur une distribution de dividendes. Le conseil a également décidé que l'AG se tiendra à huis clos. Les actionnaires sont invités à formuler par écrit leurs questions sur le site de l'entreprise et à voter par les moyens à distance mis à leur disposition.

Valeurs associées CNP ASSURANCES Euronext Paris 0.00%