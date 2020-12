Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CNP Assurances : acquisition de plus de 11 000 m2 de bureaux Cercle Finance • 17/12/2020 à 12:32









(CercleFinance.com) - CNP Assurances annonce l'acquisition à Invesco Real Estate d'un immeuble de bureaux de plus de 11 000 m2 au coeur du quartier de l'Etoile à Paris. L'ensemble de bureaux est situé au 173-175, boulevard Haussmann dans le 8e arrondissement de Paris. Cet immeuble est entièrement loué à une grande banque d'affaires internationale. L'ensemble a été totalement restructuré entre 2017 et 2019, et bénéficie d'une quadruple labellisation environnementale. L'immeuble bénéficie d'une certification / labellisation environnementale : HQE ' Exceptionnel ', BREEAM ' Excellent ', BBC Rénovation et WiredScore ' Gold '.

Valeurs associées CNP ASSURANCES Euronext Paris +1.04%