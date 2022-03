CNP Assurances: acquisition de 7600 logements pour 2,4 MdsE information fournie par Cercle Finance • 09/03/2022 à 15:10

(CercleFinance.com) - CNP Assurances annonce avoir fait l'acquisition d'un portefeuille de plus de 7 600 logements à loyers abordables et à haute qualité environnementale d'une valeur de 2,4 milliards d'euros, auprès de CDC Habitat.



CNP Assurances acquiert 85% de la société Lamartine créée pour cette opération et gérée par Ampère Gestion, filiale de CDC Habitat qui conserve 15% du capital.



L'offre de CNP Assurances a été retenue à l'issue d'un processus compétitif auquel ont participé une trentaine d'investisseurs français et étrangers.



' Cet investissement, dans un parc immobilier résidentiel aux loyers abordables et à haute qualité environnementale, est en ligne avec notre rôle d'investisseur responsable et notre raison d'être qui est d'agir pour une société inclusive et durable', indique Stéphane Dedeyan, directeur général de CNP Assurances.