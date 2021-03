Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CNP Assurances : acquisition dans l'assurance vie en Italie Cercle Finance • 04/03/2021 à 09:38









(CercleFinance.com) - CNP Assurances annonce la signature d'un accord pour l'acquisition d'activités d'assurance vie italiennes d'Aviva, une opération qui permettrait à la compagnie française de doubler sa part de marché en Italie pour atteindre près de 6% en termes de chiffre d'affaires. Le périmètre concerné comprend 51% de la société d'assurance vie Aviva SpA, codétenue à 49% par UniCredit, 100% de la société Aviva Life SpA, ainsi que la société de services opérationnels Aviva Italia Servizi Scarl. Le prix d'acquisition s'élève à 543 millions d'euros et sera financé par CNP Assurances sur ses ressources propres. La réalisation de la transaction reste soumise à différentes conditions suspensives, dont les autorisations réglementaires.

Valeurs associées CNP ASSURANCES Euronext Paris -1.76%