Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CNP Assurances : accord de distribution au Brésil finalisé Cercle Finance • 31/12/2020 à 07:13









(CercleFinance.com) - CNP Assurances annonce la finalisation de son nouvel accord de distribution exclusif portant sur les produits de prévoyance, d'assurance emprunteur, consommation et retraite, jusqu'au 13 février 2046, dans le réseau de Caixa Econômica Federal (CEF) au Brésil. Le Français a versé un montant initial de sept milliards de réais brésiliens. Des mécanismes incitatifs à la surperformance sur les cinq premières années, sous forme de versements complémentaires, sont plafonnés à 0,8 milliard en part du groupe en valeur à fin 2020. Une nouvelle société d'assurance commune a été créée et sera intégrée globalement dans le périmètre de CNP Assurances. Les droits de vote seront répartis a? hauteur de 51% pour CNP Assurances et 49% pour Caixa Seguridade, et les droits économiques de 40% et 60%.

Valeurs associées CNP ASSURANCES Euronext Paris 0.00%