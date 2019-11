Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CNP Assurances : 1ère obligation subordonnée verte Cercle Finance • 26/11/2019 à 16:56









(CercleFinance.com) - CNP Assurances annonce le succès du lancement de sa première obligation subordonnée verte de maturité juillet 2050 avec des options de remboursement anticipé à partir de juillet 2030. Cette émission inaugurale de 750 ME constitue du capital réglementaire Tier 2 conformément à la réglementation Solvabilité 2. ' Elle a rencontré un grand succès et a été largement sursouscrite avec un montant d'ordres proche de 2 MdE. Le coupon fixé à 2 % représente le plus bas coupon obtenu par CNP Assurances sur du capital Tier 2 ' indique le groupe. Les fonds levés grâce à cette opération permettront à CNP Assurances de financer des projets verts comme des Immeubles à haute performance énergétique, des forêts gérées durablement, des infrastructures vertes comme des projets d'énergie renouvelable et des moyens de transport à faibles émissions de CO2.

