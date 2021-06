CNOVA vise un chiffre d'affaires supérieur à quatre milliards d'euros en 2025

(AOF) - Cnova organise aujourd'hui une présentation analystes dans le cadre de son augmentation de capital envisagée pour financer l'accélération de ses perspectives de croissance. Dans la présentation analystes, Cnova fournit des informations supplémentaires sur ses objectifs à moyen terme, y compris les objectifs de GMV (Gross Merchandise Volume), et de chiffre d'affaires pour 2025 (supérieurs à 12 milliards d'euros et 4 milliards d'euros, respectivement) et la croissance estimée de l'EBITDA pour la période de 2021 à 2025 (taux annuel moyen composé compris dans la fourchette basse à moyenne de 30%).

Pour 2021, Cnova vise une GMV et un chiffre d'affaires d'environ 4,5 milliards d'euros et 2,3 milliards d'euros, respectivement, et un EBITDA supérieur à 160 millions d'euros.

