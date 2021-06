Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cnova : un projet d'augmentation de capital dans les tuyaux Cercle Finance • 01/06/2021 à 10:01









(CercleFinance.com) - Le groupe de commerce électronique Cnova a annoncé mardi qu'il envisageait de réaliser une augmentation de capital en vue de financer la forte accélération de sa croissance. Le spécialiste de la vente sur Internet explique qu'il prévoit un placement d'actions nouvelles d'un montant d'environ 300 millions d'euros, ainsi qu'une éventuelle composante secondaire, sous réserve des conditions de marché A horizon 2025, la société s'est donné pour objectif d'atteindre un volume brut de marchandises (gross merchandising volume, GMV) supérieur à 12 milliards d'euros. A titre de comparaison, Cnova a réalisé l'an dernier 4,2 milliards d'euros de GMV, 2,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour un bénéfice opérationnel (Ebitda) de 133 millions d'euros. Dans son communiqué, le groupe met en avant la croissance continue de sa place de marché et surtout le dynamisme de sa filiale 'Octopia', une entité qui aide les entreprises à accéder au commerce en ligne à partir d'une solution 'clé en main'. Le titre Cnova coté sur Euronext Paris progressait de 1,3% suite à cette annonce.

Valeurs associées CNOVA Euronext Paris +2.97%