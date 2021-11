Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cnova : nouveau directeur administratif et financier information fournie par Cercle Finance • 17/11/2021 à 08:18









(CercleFinance.com) - Le distributeur en ligne Cnova annonce la nomination de Luc Péligry comme directeur administratif et financier de Cnova et directeur général adjoint en charge des finances de Cdiscount. Il sera également membre du comité exécutif de Cdiscount. Maxime Dubarry, directeur financier adjoint de Cnova, qui a assuré l'intérim au cours des derniers mois, rapportera directement à Luc Péligry qui apportera son expérience pour soutenir le développement du groupe en améliorant la gestion de la performance. 'Luc Péligry possède une vaste expérience en finance et en management dans différents secteurs d'activité, complétée d'une grande expertise dans la gestion des risques, les achats, la logistique et la gestion des systèmes d'information', souligne Cnova.

Valeurs associées CNOVA Euronext Paris +3.87%