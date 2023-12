Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cnova: modification du conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 01/12/2023 à 14:02









(CercleFinance.com) - Cnova annonce la modification de son conseil d'administration, suite à la finalisation de la transaction de l'acquisition par Casino à GPA de CBD Luxembourg Holding, opération amenant la participation de Casino dans la société de commerce en ligne à 98,8%.



Eleazar de Carvalho, vice-président et administrateur non-exécutif de Cnova, ainsi que Guillaume Michaloux et Christophe Hidalgo, administrateurs non-exécutifs, ont ainsi démissionné de leurs fonctions de directeurs.



Pour rappel, l'acquisition par Casino de CBD Luxembourg Holding permet notamment de simplifier la structure de détention de Cnova et de séparer les participations détenues par CGP dans GPA et dans Cnova.





