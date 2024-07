Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Cnova: marge d'EBITDA améliorée au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 29/07/2024 à 13:45









(CercleFinance.com) - Cnova fait part d'un résultat net de -53,8 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2024, en amélioration de 11,7 millions par rapport au premier semestre 2023, ainsi que d'un EBITDA de 31,3 millions, soit une marge accrue de 1,1 point à 6,6%.



Le chiffre d'affaires net a diminué de 23,1% à 471 millions d'euros (-18,9% sur une base comparable) principalement du fait du recul des revenus des ventes directes, affectés par la transition volontaire du modèle économique de Cnova vers davantage de services.



'L'acquisition de nouveaux clients est à nouveau en croissance, et la tendance commerciale s'améliore mois après mois malgré des conditions de marché défavorables', pointe Thomas Métivier, le PDG du groupe de commerce en ligne.





Valeurs associées CNOVA 2,30 EUR Euronext Paris -4,17%