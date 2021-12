Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cnova: le directeur juridique rejoint le conseil information fournie par Cercle Finance • 22/12/2021 à 09:41









(CercleFinance.com) - Cnova a annoncé mercredi la nomination de Steven Geers, son directeur juridique, en tant qu'administrateur exécutif suite à la démission d'Arnaud Strasser de son poste d'administrateur non-exécutif .



Le groupe de commerce électronique précise que Steven Geers, qui continuera d'exercer ses fonctions de directeur juridique, a été nommé jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires.



Citoyen néerlandais, Steven Geers était devenu directeur juridique de la société en 2016 après avoir rejoint Cnova en 2015, suite à un passage chez General Electric.



Suite à ces changements, le conseil d'administration de Cnova comprendra deux administrateurs exécutifs et sept administrateurs non-exécutifs.





