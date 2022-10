Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cnova: chiffre d'affaires trimestriel en baisse de 23% information fournie par Cercle Finance • 20/10/2022 à 12:01









(CercleFinance.com) - Cnova, la branche d'e-commerce de Casino, a annoncé vendredi une baisse de 23% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre dans un contexte économique jugé incertain et chaotique.



La société fait état dans un communiqué d'un volume d'affaires (GMV) de 778 millions d'euros sur les trois mois écoulés, en baisse de 15% en données comparable.



Cnova a vu son chiffre d'affaires se tasser de 23% en données comparables à 378 milliards d'euros, et de 28% en données publiées.



Dans son communiqué, le groupe de commerce électronique explique que son programme de fidélité Cdiscount à Volonté (CDAV) a vu sa base de clients s'étoffer de 2,9% au cours du trimestre pour désormais atteindre 2,5 millions de membres.



Le programme préférentiel CDAV représente aujourd'hui plus de 44% du volume d'affaires total, un chiffre en progression de trois points d'une année sur l'autre.



Cnova précise que les membres CDAV dépensent trois fois plus sur la plateforme que les autres clients.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action du distributeur en ligne lâchait 4,9% jeudi en fin de matin après ces chiffres.





