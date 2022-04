Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cnova: chiffre d'affaires décevant, l'action perd du terrain information fournie par Cercle Finance • 19/04/2022 à 11:19









(CercleFinance.com) - Le groupe de commerce en ligne Cnova, maison-mère de Cdiscount et filiale de Casino, a fait état mardi d'un chiffre d'affaires décevant, le groupe ayant pâti à la fois d'un marché jugé 'incertain' et d'un environnement qualifié de 'difficile'.



Le spécialiste du e-commerce a fait état ce matin dans un communiqué d'un volume d'affaires (GMV) de 915 millions d'euros au titre du premier trimestre, soit une baisse de 9% d'une année sur l'autre.



Par rapport au premier trimestre 2019, c'est-à-dire avant la pandémie, 2021, cet indicateur d'activité n'affiche qu'une hausse de 1%.



Conséquence, Cnova a vu son chiffre d'affaires baisser de plus de 13% à 448,9 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année, soit un repli de 14,8% par rapport à la période correspondante de 2019.



Dans une note de réaction, les analystes d'Invest Securities évoquent une tendance à l'accélération de la 'phase de normalisation' de la croissance suite aux bonnes performances enregistrées pendant la pandémie.



Dans la foulée de cette publication, l'action Cnova reculait de 1,6% mardi matin à la Bourse de Paris.





