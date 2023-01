Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cnova: change de directeur général, le titre baisse information fournie par Cercle Finance • 13/01/2023 à 10:49









(CercleFinance.com) - Cnova, la filiale de Casino spécialisée dans le commerce électronique, a annoncé hier soir le départ de son directeur général Emmanuel Grenier et son remplacement par Thomas Métivier, un cadre maison.



Ce changement fait suite à la nomination d'Emmanuel Grenier, âgé de 51 ans, au poste de directeur exécutif e-commerce pour le groupe Casino, ce qui va le conduire à quitter à la fois ses fonctions de DG et d'administrateur exécutif de Cnova en date du 16 janvier.



Sous réserve du feu vert des actionnaires du groupe à l'issue de la prochaine assemblée générale qui se tiendra en mars prochain, Grenier continuera de siéger au conseil d'administration en tant qu'administrateur non-exécutif et présidera en parallèle le comité stratégique de Cnova.



Agé de 35 ans, Thomas Métivier le remplacera au poste de directeur général de Cnova en date effective du 16 janvier et sera également nommé directeur général de Cdiscount, la principale marque du groupe.



Thomas Métivier occupait depuis près de deux ans le poste de directeur général d'Octopia, l'activité BtoB de Cdiscount dédiée à la commercialisation de solutions de places de marchés qu'il a lancée avec succès.



Autre changement au niveau de la gouvernance, Guillaume Michaloux - le directeur de la stratégie et des M&A pour Casino en Amérique latine - a été nommé administrateur non-exécutif en remplacement de Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira, qui a démissionné hier.



Suite à ces annonces, le titre Cnova abandonnait près de 3,3% vendredi matin à la Bourse de Paris, dans un marché en hausse d'environ 0,5%.





