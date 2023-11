Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cnova: Casino acquiert la participation de GPA information fournie par Cercle Finance • 27/11/2023 à 14:02









(CercleFinance.com) - Casino annonce l'acquisition, auprès de GPA, de CBD Luxembourg Holding, laquelle détient indirectement 34% du capital de Cnova (soit 117.303.664 actions ordinaires) pour un prix d'acquisition fixé à 10 millions d'euros.



L'accord portera la participation de Casino dans Cnova à 98,8%. Il prévoit aussi le paiement par Casino, sous certaines conditions, d'un complément de prix si une opération sur sa participation dans Cnova devait intervenir dans les 18 prochains mois.



Cette opération s'inscrit dans le cadre de la restructuration financière du groupe de distribution : elle permet notamment de simplifier la structure de détention de Cnova et de séparer les participations détenues par CGP dans GPA et dans Cnova.





Valeurs associées CNOVA Euronext Paris -7.10%