CNN, MS NOW et Politico demandent à un juge de prolonger la suspension de l'interdiction imposée par la Maison Blanche

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CNN, MS NOW et Politico ont demandé lundi soir à un juge fédéral de rendre une ordonnance leur permettant de conserver leur accès à la Maison Blanche , alors qu’ils contestent la décision du président américain Donald Trump de les exclure en raison d’une couverture médiatique qui lui déplaît.

* Ces médias ont demandé au juge chargé de l’affaire devant le tribunal fédéral de Washington, DC, d’accorder une injonction préliminaire bloquant les interdictions de Trump jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans cette affaire.

* Le juge fédéral américain Timothy Kelly avait auparavant émis une ordonnance restrictive temporaire de 14 jours bloquant ces interdictions, estimant qu’elles étaient susceptibles de porter atteinte au droit de ces médias à un traitement juridique équitable.

* Dans leur plainte déposée le 21 septembre, les médias ont affirmé que les interdictions de Trump constituaient une discrimination illégale fondée sur les opinions, au regard du premier amendement de la Constitution, qui garantit la liberté d’expression et la liberté de la presse.

* Le ministère de la Justice a déclaré que Trump avait légalement banni ces médias après avoir déterminé que leur couverture médiatique menaçait la sécurité nationale en divulguant des informations classifiées.

* Dans un message publié le 18 septembre sur les réseaux sociaux, Trump a déclaré qu’il interdisait ces médias pour avoir « diffusé de FAUSSES INFORMATIONS » et qu’ils « ne devraient pas pouvoir écrire ou diffuser constamment de la FICTION et des MENSONGES ».

* Trump s’est fréquemment heurté aux médias au cours de son second mandat et a personnellement poursuivi en justice des médias tels que le New York Times NYT.N , le Wall Street Journal et la BBC pour diffamation.